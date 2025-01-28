Görüntüler Çorum’dan...

Çorum'da yabani hayvanlar fotokapan ile görüntülendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Sistem sayesinde bugüne kadar çok sayıda geyik, karaca, kurt ve ayının yanı sıra vaşak da görüntülendi.

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