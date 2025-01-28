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Görüntüler Çorum’dan! Yabani hayvanlar böyle görüntülendi

Görüntüler Çorum'dan! Yabani hayvanlar böyle görüntülendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 16:03
Çorum'da yabani hayvanlar fotokapan ile görüntülendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Sistem sayesinde bugüne kadar çok sayıda geyik, karaca, kurt ve ayının yanı sıra vaşak da görüntülendi.
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Görüntüler Çorum’dan! Yabani hayvanlar böyle görüntülendi
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