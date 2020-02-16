Görenler telefonuna sarıldı! İşte mandaların kaplıca keyfi |Video

Bitlis'in Güroymak ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, atlar ve mandaların kaplıca keyfi fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar, kaplıcada yıkanan mandaların ve atların sırtına çıkarak takla atan ve akrobatik hareketler yapan gençlerin fotoğraflarını çekmek için sıraya giriyor. İşte mandaların kaplıca keyfi...

Güroymak ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada yıkanarak temizleniyor. Metrelerce derinlikten çıkan sıcak ve şifalı suyun bulunduğu kaplıcada köyün gençleri hayvanlarını hem yıkayıp hem eğlenirken oluşan manzara ise Türkiye'nin dört bir tarafından gelen fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez oluyor. Hava sıcaklığının çoğu zaman eksi 15 ve 20 dereceye kadar düştüğü bölgeye hayvanların kaplıcada yıkanmasını görüntülemek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar, kaplıcada yıkanan mandaların ve atların sırtına çıkarak takla atan ve akrobatik hareketler yapan gençlerin fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.