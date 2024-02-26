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Görenler gözlerine inanamadı! Cezalandırmak için binaya astı

İHA
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Giriş: 26.02.2024 13:09
Antalya’nın Alanya ilçesinde, kaza yaptığı otomobilini cezalandırmak isteyen adam akıllara gelmeyecek bir yöntem seçti. Mehmet Aydın, sürekli kazaya karışması nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu ifade etti.
Cezalandırmak için binaya astı! Gören inanamadı CEZALANDIRMAK İÇİN BİNAYA ASTI! GÖREN İNANAMADI

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Cezalandırmak için binaya astı! Gören inanamadı
Cezalandırmak için binaya astı! Gören inanamadı
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