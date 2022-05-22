Gören hayran kaldı! Şifa dolu Kaklık Mağara'sını görmek için Hindistan'dan geldiler

Denizli'de 'Yeraltı Pamukkale'si olarak tanınan ve yapılan düzenlemeler sonucunda 2002 senesinde turizme açılan 2 milyon senelik Kaklık Mağarası, yüzlerce metre derinlikten zemine çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suyu ile, cilt rahatsızlıklarına şifa arayanların uğrak mekanı olmayı sürdürüyor. Her sene binlerce yerli ve yabancı turistin uğramadan gitmediği Kaklık Mağarası, turizm mevsiminde ilgilileri bekliyor.

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