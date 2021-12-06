Gölyazı’da büyüleyici gün batımı

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında bulunan ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi gün batımı manzarasında drone ile görüntülendi.

Türkiye'nin Venedik'i olarak tanınan ve Japonların görülmesi gereken dünyanın sayılı 30 kasabası arasına bulunan Gölyazı, gün batımında fotoğraf sanatçısı Orhan Turan tarafından görüntülendi.

MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER

Fotoğrafçıların uğrak yeri olan küçük Venedik'in en güzel anlarını görüntüleyen Turan, Gölyazı'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunun altını çizdi.

2 BİN 600 YILLIK MAZİ

Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, Nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı'ya gün batımında eşlik eden bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.