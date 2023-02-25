Gölbaşı'na bağlı Ozan Köyü’nde yerden yükselen ev 2 metre kaydı

On binlerce insanımızın canına mal olan depremlerin ne kadar şiddetli olduğunu ortaya koyan çok çarpıcı kareler gördük şimdiye kadar. Bir yenisini daha bunlara eklendi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü’nde kayda geçti görüntü. Köydeki evlerden biri sarsıntıyla birlikte olduğu yerden yana doğru yaklaşık 2 metre kaydı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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