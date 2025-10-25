Gökçeada yaşanan sel nedeniyle 2 gündür susuz kaldı

Gökçeada ilçesinde 22 Ekim’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. İlçeye bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Yağış sonrası Gökçeada Barajı'na çamur dolması nedeniyle ilçede musluklardan 2 gündür su akmıyor. Gökçeada Kaymakamlığında yapılan açıklamada su kesintisinin sebebinin barajın arıtma sisteminin filtrelerin tıkanmaması için kendini otomatik olarak kapatması olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN