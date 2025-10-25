25 Ekim 2025, Cumartesi

Gökçeada yaşanan sel nedeniyle 2 gündür susuz kaldı
Gökçeada yaşanan sel nedeniyle 2 gündür susuz kaldı

Gökçeada yaşanan sel nedeniyle 2 gündür susuz kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 16:54
Gökçeada ilçesinde 22 Ekim’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşandı. İlçeye bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Yağış sonrası Gökçeada Barajı'na çamur dolması nedeniyle ilçede musluklardan 2 gündür su akmıyor. Gökçeada Kaymakamlığında yapılan açıklamada su kesintisinin sebebinin barajın arıtma sisteminin filtrelerin tıkanmaması için kendini otomatik olarak kapatması olduğu belirtildi.
