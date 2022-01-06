Gökçe Bahadır'ın eski halini görenler inanamadı! Hayat Bilgisi'nin Törpüsü ...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile ilk kez izleyici karşısına çıkarken ve Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazındı. Son olarak 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında performansıyla adından söz ettiren Bahadır, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...