14 Eylül 2023, Perşembe
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Göçükte hayatını kaybeden madenci son yolculuğuna uğurlandı
Dün, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım’ın cenazesi Ormanlı Beldesine getirildi. Helallik alınan madenci için terminal alanında tören düzenlendi.