Girişimci anne sosyal desteklerle kendine ait işletme kurdu

Erzurum’un İspir ilçesinde sosyal destek alarak geçimini sürdüren 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle kurduğu kafede hem yöresel ürünleri satıyor hem de kafe işletmeciliği yapıyor.