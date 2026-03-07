İsrail ordusu: "80'den fazla savaş uçağı gece boyu İran'a 230 bomba attı"

İsrail, İran'a saldırıları 8'inci günde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, 80'den fazla savaş uçağının Tahran ve İran'ın orta kesimlerindeki askeri noktalara 230 bomba attığı belirtildi. Hedef alınan noktalar arasında İran Devrim Muhafızları İmam Hüseyin Askeri Üniversitesi, balistik füze depolama tesisi, yüzlerce askerin faaliyet gösterdiği, balistik füzelerin depolandığı ve üretildiği yeraltı tesisi, ve füze fırlatma rampaları yer aldığı aktarıldı.