CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
‘Dur’ ihtarına uymadı: Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Yaşam‘Dur’ ihtarına uymadı: Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
İznik Gölü'nde sular çekildi
Yaşamİznik Gölü'nde sular çekildi
Japon gezgin Gaziantep'te Müslüman oldu
YaşamJapon gezgin Gaziantep'te Müslüman oldu
"İsrail'in Lübnan'a asker indirme girişimi püskürtüldü"
Dünya"İsrail'in Lübnan'a asker indirme girişimi püskürtüldü"
Bu mahallede davul çalanın başı belaya giriyor!
YaşamBu mahallede davul çalanın başı belaya giriyor!
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail ordusu: "80'den fazla savaş uçağı gece boyu İran'a 230 bomba attı"

İsrail, İran'a saldırıları 8'inci günde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, 80'den fazla savaş uçağının Tahran ve İran'ın orta kesimlerindeki askeri noktalara 230 bomba attığı belirtildi. Hedef alınan noktalar arasında İran Devrim Muhafızları İmam Hüseyin Askeri Üniversitesi, balistik füze depolama tesisi, yüzlerce askerin faaliyet gösterdiği, balistik füzelerin depolandığı ve üretildiği yeraltı tesisi, ve füze fırlatma rampaları yer aldığı aktarıldı.

Gündemden Videolar

İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İsrail panikte! İran füzeleri Demir Kubbe'yi delik deşik etti
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İran Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı! İsrail'de peş peşe patlamalar
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
İSRAİLLİLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE...
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Tel Aviv'de yeniden sirenler devrede
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Başkan Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftarda buluştu
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Irak'ta yoğun patlama sesleri! Otel İHA saldırısına uğradı
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!
Genç kadını eski eşi sokak ortasında katletti!