ahaber.com.tr Haber Merkezi

Japon gezgin Gaziantep'te Müslüman oldu

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon vatandaşı Naoki Yabiki, Gaziantep'te bisikletinin arızalanması üzerine sığındığı camide ve şehirde gördüğü misafirperverlikten etkilenerek Müslüman oldu.

