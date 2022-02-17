17 Şubat 2022, Perşembe
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Giresun'da kan donduran vahşet! Sıla Şentürk kimdir neden öldürüldü? Hüseyin Can Gökçek yakalandı mi?
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı.