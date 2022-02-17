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Giresun'da kan donduran vahşet! Sıla Şentürk kimdir neden öldürüldü? Hüseyin Can Gökçek yakalandı mi?

DHA
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Giriş: 17.02.2022 12:18
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı.
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