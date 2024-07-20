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Giresun semalarında çakan şimşekler Erzincan’dan görüntülendi

Giresun semalarında çakan şimşekler Erzincan’dan görüntülendi

İHA
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Giriş: 20.07.2024 18:28
Erzincan’da 3 bin 256 metre rakımlı Ergan Dağında kamp kuran doğaseverler, dün gece saatlerinde kilometrelerce uzaklıkta bulunan Giresun’un Tirebolu ilçesi semalarında artarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerasıyla kayıt ettiler.
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