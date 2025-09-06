06 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Gıdada hile yapan firmalar açıklandı! Gıda takviyesinde ilaç etken maddesi bulundu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 08:07
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünlere yönelik liste yayınlamaya devam ediyor. Yapılan son incelemelerde bazı firmaların ürettiği çaylarda gıda boyası, pul biberde kurutulmuş domates kullandığı belirlendi. Gıda takviyesi olarak kullanılan haplarda da ilaç etken maddesi tespit edildi. Uzmanlar markalı ürün kullanın tavsiyesinde bulundu.
