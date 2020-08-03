Gezgin arıcıların 8 aylık zorlu mesaisi!

Yılın büyük bölümünü evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta geçiren gezgin arıcılar, zor koşullara rağmen işlerini severek yapıyor. İlkbahar aylarında kovanları ile çıktıkları yolculuğa zorlu mesaileri de eklenen gezgin arıcıların aile hasreti, yılın 8 ayı sürüyor. İlkbaharda ailesiyle vedalaşarak Burdur'dan gurbet yolculuğuna çıkan Fatih Kaya da gezgin arıcılardan biri. Kaya, 15 yıldır arıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.