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Gerçek mi yoksa ayı kostümü giyen bir insan mı? Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü! Resmi açıklama geldi

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Giriş: 03.08.2023 09:56
Dünya son günlerde Çin'deki bir hayvanat bahçesinden gelen görüntüleri konuşuyor. Bir ayının iki ayağı üzerinde insana benzer şekilde durması görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları bunun ayı kostümü giymiş bir insan olduğunu öne sürdü. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntünün ardından hayvanat bahçesinden açıklama geldi.
Ayı mı insan mı? Resmi açıklama geldi AYI MI İNSAN MI? RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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