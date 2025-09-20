Genç kadının midesinden iki kalem çıkarıldı

Ağrı'da 22 yaşındaki bir kadın kalem yuttuğu gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan endoskopi işleminde genç kadının midesinden biri kurşun diğeri tükenmez olmak üzere iki kalem çıkarıldı.

