19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gemlik zeytini coğrafi işaret tescili aldı

Gemlik zeytini coğrafi işaret tescili aldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2023 09:48
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yetişen Gemlik zeytini Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Marka değeri arttan zeytin coğrafi işaret tescili alan 12. ürün oldu. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Coğrafi işaret tescili aldı
Coğrafi işaret tescili aldı
Yemek için dövüştüler! Kazanan...
Yemek için dövüştüler! Kazanan...
İzmir’de bir evde katliam: 4 ölü
İzmir'de bir evde katliam: 4 ölü
Bayram öncesi ilginç manzara
Bayram öncesi ilginç manzara
Gaziantep’te katliam! O anlar ortaya çıktı
Gaziantep'te katliam! O anlar ortaya çıktı
İzmir’de 3’ü kadın 4 kişi neden öldürdüler
İzmir'de 3'ü kadın 4 kişi neden öldürdüler
Örümcek Adam’ım deyip 5. kattan atladı
Örümcek Adam'ım deyip 5. kattan atladı
Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor?
Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor?
Kan donduran cinayette ölü sayısı 4’e yükseldi
Kan donduran cinayette ölü sayısı 4'e yükseldi
Babalar Günü’nde kahreden haber
Babalar Günü'nde kahreden haber
Derin dondurucuda 3 ceset bulundu
Derin dondurucuda 3 ceset bulundu
Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
Daha Fazla Video Göster