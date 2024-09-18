Gelin alma sırasında meşale duvağına düştü…

Avcılar’da kapının önünde yapılan gelin alma töreninde davetlilerin yaktığı meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesi ile gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN