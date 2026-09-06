Anadolu'nun tarihi konakları: Tokat'tan Akşehir'e uzanan yaşam kültürü

Ahşap kapılar, gizli dolaplar, cumbalar ve avlular... Anadolu'nun tarihi konakları, yalnızca mimari özellikleriyle değil, geçmişten bugüne taşıdıkları yaşam kültürüyle de dikkat çekiyor. Tokat'taki Gazi Osman Paşa Konağı'ndan Konya'nın Akşehir ilçesindeki geleneksel Türk evlerine uzanan tarihi yapılar, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan yaşam kültürünü yaşatan Anadolu'nun tarihi konaklarının hikâyeleri ve özel görüntüleri, A Haber Özel Haber'de ekrana taşındı.