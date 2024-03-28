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"Gel lan buraya" diyerek kovaladı kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

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Giriş: 28.03.2024 14:01
Kocaeli'de kayınbiraderi ile tartışan bir şahıs dehşet saçtı. Şahıs sokak ortasında "Gel lan buraya" diyerek arkasından kovaladığı kayınbiraderine ateş açarken, o anlar kameralarca kaydedildi.
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