28 Mart 2024, Perşembe
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"Gel lan buraya" diyerek kovaladı kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Kocaeli'de kayınbiraderi ile tartışan bir şahıs dehşet saçtı. Şahıs sokak ortasında "Gel lan buraya" diyerek arkasından kovaladığı kayınbiraderine ateş açarken, o anlar kameralarca kaydedildi.