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Geçmişten bugüne "MFÖ"

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 13:02
Türkiye'de nitelikli müzik denildiğinde ilk olarak anımsanan grupların başında geliyordu onlar. "Mazhar Fuat Özkan" ya da kısaca MFÖ. Türk pop ve rock müziği kategorisinde uzun yıllar kulakların pasını silen bu grubu daha yakından tanıyalım şimdi.
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Geçmişten bugüne MFÖ
Geçmişten bugüne "MFÖ"
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