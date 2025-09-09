Gebze’de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

10 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 09.09.2025 23:34
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir daireden yayılan kötü koku üzerine polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Yapılan incelemede 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli ölü bulundu. İkisi üzerinde bıçak yaralarının olduğu iddia edildi. Daireye balkondan giren ekipler, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
