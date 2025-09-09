10 Eylül 2025, Çarşamba
Gebze’de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir daireden yayılan kötü koku üzerine polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Yapılan incelemede 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli ölü bulundu. İkisi üzerinde bıçak yaralarının olduğu iddia edildi. Daireye balkondan giren ekipler, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.