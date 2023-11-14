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Katil İsrail ve ABD'nin Gazze planı! Korkunç hedefi A Haber'de anlattı: Bu bölgeye çöreklenecek! Netanyahu gitse bile...

Katliam ordusu İsrail Gazze'de ilerleyişini sürdürüyor. Günlerdir süren saldırılarında Gazze'de güvenli bir yer kalmadı. Kassam Tugayları ise bu saldırılar karşısında güçlü direnişini sürdürüyor. Peki katil İsrail'in asıl hedefi ne? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 11:22
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Katil İsrail ve ABD’nin Gazze planı! Korkunç hedefi A Haber’de anlattı: Bu bölgeye çöreklenecek! Netanyahu gitse bile...

Terör devleti İsrail'in günlerdir tonlarca bomba yağdırdığı Gazze harabeye döndü.

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Katil İsrail ve ABD’nin Gazze planı! Korkunç hedefi A Haber’de anlattı: Bu bölgeye çöreklenecek! Netanyahu gitse bile...

Katil İsrail'in piyadeleri kendilerine eşlik eden tanklar ile Gazze'deki ilerleyişini sürdürüyor.

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Katil İsrail ve ABD’nin Gazze planı! Korkunç hedefi A Haber’de anlattı: Bu bölgeye çöreklenecek! Netanyahu gitse bile...

İsrail'in saldırılarında binlerce sivil canice katlediliyor.

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Katil İsrail ve ABD’nin Gazze planı! Korkunç hedefi A Haber’de anlattı: Bu bölgeye çöreklenecek! Netanyahu gitse bile...

İsrail katliamında Gazze'de ateş düşmeyen ev kalmadı. Anneler, babalar evlatlarından koparılıyor.

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Katil İsrail ve ABD’nin Gazze planı! Korkunç hedefi A Haber’de anlattı: Bu bölgeye çöreklenecek! Netanyahu gitse bile...

İşgal ordusunun saldırıları karşısında güçlü direnişini sürdüren Kassam Tugayları ile sert çatışmalar yaşanıyor.