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Gaziosmanpaşa'da dehşet kamerada: İş adamına güpegündüz silahlı saldırı düzenlendi

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Giriş: 04.08.2023 17:14
Gaziosmanpaşa’da iş yerinden ayrılan iş adamına, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından aracı içerisinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan iş adamı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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