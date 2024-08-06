06 Ağustos 2024, Salı
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Gaziantep'teki feci kazalar kameralarda
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında araçların yayalara çarptğı kazalar, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.