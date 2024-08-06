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Gaziantep'teki feci kazalar kameralarda

Gaziantep'teki feci kazalar kameralarda

İHA
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Giriş: 06.08.2024 13:46
Güncelleme:06.08.2024 13:46
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan feci trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında araçların yayalara çarptğı kazalar, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.
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