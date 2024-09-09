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Gaziantep'te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 16:26
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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