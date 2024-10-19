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Gabar’da günde 100 bin varil petrol hedefi!

Gabar’da günde 100 bin varil petrol hedefi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 20:31
Tekirdağ’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Nasıl olur da bizim topraklarımızdan petrol ve doğalgaz çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar’da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz. 100 bin varile çıkacağız” dedi.
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