Gabar’da günde 100 bin varil petrol hedefi!

Tekirdağ’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Nasıl olur da bizim topraklarımızdan petrol ve doğalgaz çıkmıyor deyip dururduk. Şimdi terörü temizledik, Gabar’da günde 49 bin varil petrol üretiyoruz. 100 bin varile çıkacağız” dedi.

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