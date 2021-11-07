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Freni tutmayan otobüs dehşet saçtı! Önce durağa daldı sonra...

İHA
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Giriş: 07.11.2021 19:05
Güncelleme:07.11.2021 19:07
Antalya’da freni boşaldığı ileri sürülen halk otobüsü durağa daldı. Otobüsü park etmek isterken bu kez de şehir güvenlik kamerası direğini deviren sürücü, iki araç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü B. (68) yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü durağa yanaşacağı sırada iddiaya göre freni tutmadı. Bu sırada durakta bekleyen bazı yolcular otobüsün çarpacağını anlayıp duraktan dışarı çıktı. Süratli olmayan otobüs, durağa çarptıktan sonra durdu. Kaza sonrası aracın trafiğe engel teşkil etmesi üzerine sürücü otobüsü yol kenarına almak istedi. Bu sefer de ilk olarak şehir güvenlik kamerası direğine çarpıp deviren otobüs, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.



"ÖNCE DURAĞA VURDU. SONRA BİZİ BURAYA KAPATTI"
Kazaya karışan araçlardan kamyonet sürücüsü Hasan Sakarkaya, "Otobüsün şoförü yaşlıydı, durağa vurdu, sonra hepimizi buraya kapattı gitti. Ekmek arabasının sahibiyim" dedi.

Kaza anında durakta bulunan Hüseyin Çiçen de, "Ben duraktaydım. Otobüs gelip durağın üst tarafına çarptı önce. Durağa çarpınca biraz heyecanlandı. 'Geri vitese tak yoksa durak göçecek dedim. Geri vitese geçmediğini söyledi. Ardından polis geldi. Müşteriler arkadaki otobüse alındı. Otobüsün burnu dışarıda olduğu için arabanın kenara çekilmesi söylendi. Araca tekrar bindi, gaza basınca bu sefer direğe çarptı" dedi.

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