Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı

Giriş: 23.08.2025 01:00
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. İddia göre freni boşalan tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Kontrolden çıkan tır, ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan tır, zirai ilaç satan bir iş yerine girerek durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Abdurahim V., Sabha V. ve Selim İ. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
