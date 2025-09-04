Fren yerine gaza bastı,önce yayaya ardından büfeye çarptı: 1 yaralı

04 Eylül 2025, Perşembe

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan caddeye girmeye çalışan 34 EF 7342 plakalı otomobilin sürücüsü, fren yerine gaza basınca önce kaldırımda yürüyen bir kadına ardından aydınlatma direğine çarptı. Araç, son olarak cadde üzerindeki büfeye çarparak durabildi. Kazada yaya yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, ifade vermek üzere polis ekiplerince karakola götürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
