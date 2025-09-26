Fransa’da bu kez çiftçiler grevde! Otoyollar kapatıldı meydanlarda hayat durdu

Fransa'da sular durulmuyor. Ülkede bu kez de tarım ve hayvancılık sektörü çalışanları grevde. Otoyollar da kapatıldı. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın Strasbourg'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN