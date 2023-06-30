Fransa’da bayram sevinci

Farklı coğrafyalardaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı aynı sevinç sevinçle idrak ediyor. Fransa'da önce mezarlıkları ziyeret eden Müslümanlar burada dualarını ettikten sonra bayramlaştı.

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