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Fransa’da bayram sevinci

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Giriş: 30.06.2023 12:49
Farklı coğrafyalardaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nı aynı sevinç sevinçle idrak ediyor. Fransa'da önce mezarlıkları ziyeret eden Müslümanlar burada dualarını ettikten sonra bayramlaştı.
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Fransa’da bayram sevinci
Fransa’da bayram sevinci
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