28 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düştü! Genç kadın yaralandı

Fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düştü! Genç kadın yaralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2024 23:39
Bursa'nın İznik ilçesi Sansarak Kanyonuna arkadaşlarıyla gelen Özge Erdemir (40), fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. İtfaiye görevlileri tarafından sedyeye alınarak düştüğü yerden çıkarılan Erdemir, hastaneye kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düştü!
Fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düştü!
Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı!
Klima motoru büyük bir gürültü ile patladı!
Kahramanmaraş’ta orman yangını!
Kahramanmaraş'ta orman yangını!
Yalova Armutlu’daki yangına müdahale sürüyor!
Yalova Armutlu'daki yangına müdahale sürüyor!
Antalya’da orman yangını! 8 uçak ve 6 helikopterle müdahale
Antalya'da orman yangını! 8 uçak ve 6 helikopterle müdahale
Balta ve neşterle polise direndiler
Balta ve neşterle polise direndiler
Kocaeli’nde korkunç cinayet
Kocaeli'nde korkunç cinayet
Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı
Sokak ortasında güpegündüz uyuşturucu kullandı
Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kazası kamerada
Otomobilin sıkıştırdığı otobüs kazası kamerada
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
Futbol sadece futbol mu?
Futbol sadece futbol mu?
Eflani’de çatı yangını büyümeden söndürüldü
Eflani'de çatı yangını büyümeden söndürüldü
Daha Fazla Video Göster