On bir ayın sultanı ramazan ayı başlıyor. Ramazan nasıl karşılanır? İlk günü hangi dualar, ibadetler yapılır? Fitre ve zekat kimlere verilir? Detayları, A Haber muhabiri Barış Türel ve konuğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu aktardı.