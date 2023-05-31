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Fırına girdi onlarcasını yedi! Ayı paniği kamerada

İHA
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Giriş: 31.05.2023 15:41
Aç ayı bir fırının garajına girdi. Ayıyı gören çalışanlar korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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