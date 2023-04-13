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Fırın ustası Kudret Çiftçi Başkan Erdoğan’a sevgisini böyle haykırdı

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 09:32
Güncelleme:13.04.2023 09:43
İstanbul'da fırın ustası Kudret Çiftçi, Başkan Erdoğan'ın temposuna yetişemediğini söylediği bir video yayınlamıştı. Yüzlerde tebessüm bırakan ifadeleri ile Erdoğan'a seslenen Çiftçi, ekibimizden Hasan Zahid Ezim'e konuştu.

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