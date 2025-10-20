Firari arıların izini sürüp toroslardaki doğal kovanları buluyorlar

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan arıcılar, kovanlarından kaçan firari arıların doğal yuvalarını bulmak için dağ taş geziyor. Yaz aylarında Toros Dağlarının yüksek kesimlere çıkarak arıcılık yapan vatandaşlar, dağlardaki oyuk ağaçlarda ve kaya aralıklarında kolonileşen arıların izini sürüyor. Doğal ortamda, insan müdahalesi olmadan üretilen balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulunuyor.