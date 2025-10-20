20 Ekim 2025, Pazartesi

Firari arıların izini sürüp toroslardaki doğal kovanları buluyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.10.2025 10:56
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan arıcılar, kovanlarından kaçan firari arıların doğal yuvalarını bulmak için dağ taş geziyor. Yaz aylarında Toros Dağlarının yüksek kesimlere çıkarak arıcılık yapan vatandaşlar, dağlardaki oyuk ağaçlarda ve kaya aralıklarında kolonileşen arıların izini sürüyor. Doğal ortamda, insan müdahalesi olmadan üretilen balın kilosu 5 bin liraya kadar alıcı bulunuyor.
