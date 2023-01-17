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Fındık yerine taş satın aldılar! Çuvaldan 28 kilo taş çıktı

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 15:56
Trabzon'da bir tüccara satılan fındık çuvallarının içinden 28 kilogram ağırlığında iki tane taş çıktı. Çuvalı kontrol etmeden satın alan işyeri sahibi, taşların üzerine fiyatı ve ağırlığını yazıp dükkanın önüne koydu. Taşlar vatandaşların ilgi odağı oldu.
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