15 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Film sahnelerini aratmayan kavga kamerada: Otomobilin üzerinden atlayıp yumruk yağmuruna tuttu
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi, Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeşil ışığın yanması ile karşı yöne geçmek isteyen hafif ticari araç sürücüsü o esnada yasak olduğu halde U dönüşü yapmak isteyen otomobil sürücüsü ile karşı karşıya geldi. İki sürücü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü tartışmayı bitirip hareket etmek istediği esnada ise otomobil sürücüsünün kendisine küfür ettiğini duyunca aracından inerek eliyle otomobilin camını kırdı. Bunun üzerine daha da sinirlenen sürücü ise film sahnelerini aratmayacak bir hareketle otomobilin üzerinden atlayarak hafif ticari araç sürücüsünü yumruk yağmuruna tuttu. Taraflar kavga etmeye devam ederken o anları kayıt altına alan aracın hareket etmesi ile görüntü ise sona erdi.