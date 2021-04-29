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Film gibi hikaye! Korona 32 yıl sonra onları kavuşturdu
Koronavirüsün izini süren filyasyon ekipleri bu kez unutulmayacak bir yaşam hikâyesinin tam merkezinde yer aldı. İstanbul'da Kovid-19 olan Filiz Varol'un akrabalarını arayan ekipler, genç kadının Niğde'de bir ağabeyi olduğunu buldu. Ağabey Yaşar Varol, yıllarca arayıp bulamadığı kardeşine 32 yıl aradan sonra filyasyon ekipleri sayesinde kavuştu.