Filistinli cenazesini tekmeleyip çatıdan attılar

İsrail askerleri işgal altında tuttukları Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi. İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Cenin'de 3 Filistinli hayatını kaybetti. Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. İsrail askerleri Filistinlilerin cansız bedenlerini önce tekmeledi ardından da çatıdan attı. İşte o dehşet anları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN