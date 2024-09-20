20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Filistinli cenazesini tekmeleyip çatıdan attılar

Filistinli cenazesini tekmeleyip çatıdan attılar

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2024 09:42
İsrail askerleri işgal altında tuttukları Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi. İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Cenin'de 3 Filistinli hayatını kaybetti. Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. İsrail askerleri Filistinlilerin cansız bedenlerini önce tekmeledi ardından da çatıdan attı. İşte o dehşet anları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cenazeyi tekmeleyip çatıdan attılar
Cenazeyi tekmeleyip çatıdan attılar
O savcı ve hakimler açığa alındı
O savcı ve hakimler açığa alındı
İki ailenin kanlı kavgası!
İki ailenin kanlı kavgası!
Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj!
Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj!
Öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı
Öğrencisini heimlich manevrası ile kurtardı
İstanbul’da trafik yoğunluğu!
İstanbul’da trafik yoğunluğu!
Ayşenur’un kabrine ziyaret!
Ayşenur’un kabrine ziyaret!
Dengesini kaybetti uçurumdan aşağı düştü!
Dengesini kaybetti uçurumdan aşağı düştü!
Tasmasız pitbull gence saldırdı!
Tasmasız pitbull gence saldırdı!
Yaşlı adam asansör boşluğa düştü!
Yaşlı adam asansör boşluğa düştü!
20 dönümlük otluk alan alev alev yandı!
20 dönümlük otluk alan alev alev yandı!
Öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı!
Öğretmenin “Heimlich manevrası” öğrenciyi kurtardı!
Daha Fazla Video Göster