Fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde oğlunun otomobilini alarak alışverişe giden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, alışverişini tamamladıktan sonra yanlışlıkla manavın otomobiline binerek eve gitti. Oğlunun fark etmesi üzerine yanlış otomobili aldığını öğrenen şahıs, manava gidip otomobili teslim ederek kendi otomobilini aldı.

