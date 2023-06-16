16 Haziran 2023, Cuma
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Figen Çoban cinayetinde kan donduran detay: Üzerine benzin döküp yakmışlar!
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki evinde yanarak hayatını kaybeden Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban'ın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamedeki detaylar ise kan dondurdu.