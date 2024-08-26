FETÖ'ye ağır darbe! Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran firari imamlar enselendi

FETÖ'cülere karşı operasyonlar sürerken, İstanbul Emniyeti örgüte bir darbe daha vurdu. Yapılan operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden olan örgütün TSK İmamı Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardımcı olan şüpheli yakalandı. Operasyonun detayları ortaya çıktı.