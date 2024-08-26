26 Ağustos 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
FETÖ'ye ağır darbe! Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran firari imamlar enselendi
FETÖ'cülere karşı operasyonlar sürerken, İstanbul Emniyeti örgüte bir darbe daha vurdu. Yapılan operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden olan örgütün TSK İmamı Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardımcı olan şüpheli yakalandı. Operasyonun detayları ortaya çıktı.