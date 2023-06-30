30 Haziran 2023, Cuma
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FETÖ'cü hainlerle 2.5 saat boyunca çatıştı! 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un ağabeyi duygularını anlattı: Hainler karşılarında her zaman milleti bulur
Ankara'da polis olarak görev yapan Fırat Bulut (30) FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde, hainlerle 2.5 saat boyunca çatıştı. 15 Temmuz şehidi polis Fırat Bulut’un ağabeyi Murat Bulut, "Değil 7 yıl 70 yıl geçse de 15 Temmuz’u unutturmayacağız. İçerdeki hainler, dışardaki düşmanlar ne zaman bize karşı hamle yapsalar karşılarında yıkılmaz Türk milletini bulacaklar. Türk milleti aç kalır susuz kalır ama bayraksız devletsiz kalmaz." dedi.