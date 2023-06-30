30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları FETÖ'cü hainlerle 2.5 saat boyunca çatıştı! 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un ağabeyi duygularını anlattı: Hainler karşılarında her zaman milleti bulur

FETÖ'cü hainlerle 2.5 saat boyunca çatıştı! 15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un ağabeyi duygularını anlattı: Hainler karşılarında her zaman milleti bulur

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2023 11:57
Ankara'da polis olarak görev yapan Fırat Bulut (30) FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde, hainlerle 2.5 saat boyunca çatıştı. 15 Temmuz şehidi polis Fırat Bulut’un ağabeyi Murat Bulut, "Değil 7 yıl 70 yıl geçse de 15 Temmuz’u unutturmayacağız. İçerdeki hainler, dışardaki düşmanlar ne zaman bize karşı hamle yapsalar karşılarında yıkılmaz Türk milletini bulacaklar. Türk milleti aç kalır susuz kalır ama bayraksız devletsiz kalmaz." dedi.
15 Temmuz şehidinin ağabeyi duygularını anlattı
15 Temmuz şehidinin ağabeyi duygularını anlattı
Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp!
Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp!
Tek tek tıraş ettiler
Tek tek tıraş ettiler
Görüntüler Sivas’tan! Fındık büyüklüğünde...
Görüntüler Sivas'tan! Fındık büyüklüğünde...
Yılanların dansı kamerada
Yılanların dansı kamerada
Şileli Hatice teyzenin hikayesi!
Şileli Hatice teyzenin hikayesi!
İstanbul trafiğinde şu an!
İstanbul trafiğinde şu an!
Ilıcalı: Böyle bir şey dünyada yok
Ilıcalı: Böyle bir şey dünyada yok
Galata Köprüsü’nde balık mesaisi
Galata Köprüsü’nde balık mesaisi
Diyarbakır kahvaltısının olmazsa olmazları
Diyarbakır kahvaltısının olmazsa olmazları
Meteoroloji’den sağanak ve sel uyarısı
Meteoroloji'den sağanak ve sel uyarısı
Trabzon’da eski bayramlar nasıldı?
Trabzon’da eski bayramlar nasıldı?
Daha Fazla Video Göster