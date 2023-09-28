28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2023 13:11
15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi firari Albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Gaziantep’te vahşet! 2 ölü 3’ü çocuk 4 yaralı
Gaziantep'te vahşet! 2 ölü 3'ü çocuk 4 yaralı
FETÖ üyesi albay Demiraslan yakalandı
FETÖ üyesi albay Demiraslan yakalandı
Kızıldeniz’de yaşayan balık türü Akdeniz’de
Kızıldeniz'de yaşayan balık türü Akdeniz'de
Kaçakçılara göz açtırılmadı!
Kaçakçılara göz açtırılmadı!
Burun estetiğinde Tiktok etkisi!
Burun estetiğinde Tiktok etkisi!
Kılıçlı sokak muharebesi kamerada
Kılıçlı sokak muharebesi kamerada
Mecidiyeköy’de patlama!
Mecidiyeköy'de patlama!
Eris varyantı ne kadar tehlikeli?
Eris varyantı ne kadar tehlikeli?
Gramına 200 dolar verdiler, satmadı
Gramına 200 dolar verdiler, satmadı
Araçtan atladı silah kabzasıyla dövdü
Araçtan atladı silah kabzasıyla dövdü
İki İETT aracı birbirine girdi
İki İETT aracı birbirine girdi
5 il için sarı kodlu uyarı!
5 il için sarı kodlu uyarı!
Daha Fazla Video Göster