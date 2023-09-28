28 Eylül 2023, Perşembe
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FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi firari Albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.