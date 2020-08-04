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Feribot denizin ortasında arızalanınca yolcular isyan etti!

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Giriş: 04.08.2020 09:21
İstanbul seferini yapan özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara Denizi'nin ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan arabalı yolcu feribotu Sahil Güvenlik ve römorkör teknelerinin yardımıyla Zeytinburnu'ndaki bir limana yanaştırıldı.
Feribot denizin ortasında arızalanınca yolcular isyan etti! FERİBOT DENİZİN ORTASINDA ARIZALANINCA YOLCULAR İSYAN ETTİ!

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