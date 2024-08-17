Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!

En çok kazandıran programlardan biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de bugün heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 34 yaşındaki Yasin Pehlivan'a çıkan Fenerbahçe sorusu ekrana kilitledi. 200 bin TL değerindeki soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı da şaşkına döndü. O anlar programa damga vurdu.